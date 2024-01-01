googlepay ile HBAR () Satın Al

MEXC'de googlepay ile HBAR satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, googlepay hesabınızı kullanarak HBAR satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.