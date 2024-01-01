applepay ile HBAR () Satın Al

MEXC'de applepay ile HBAR satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, applepay hesabınızı kullanarak HBAR satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.