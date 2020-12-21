citigroup ile FXS () Satın Al

MEXC'de citigroup ile FXS satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, citigroup hesabınızı kullanarak FXS satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.