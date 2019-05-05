samsungpay ile DOT () Satın Al

MEXC'de samsungpay ile DOT satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, samsungpay hesabınızı kullanarak DOT satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.