SXP vadeli işlemleri, ileri bir tarihte SXP almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir.
SXP vadeli işlemleri, mevcut SXP kriptosunun özel bir sözleşme gösterimidir ve SXP fiili uzlaşması (veya nakit), sözleşme yerine getirildiğinde yani gelecekte gerçekleşecektir
SXP vadeli işlemleri genellikle SXP varlığını kendi fiyat değişikliklerinden korunmak için kullanılır. Bir yandan da, yatırımcıların varlığın temel eğilimi hakkında tahminde bulunmalarını sağlar. Kısaca, kripto fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız SXP vadeli işlemleri (long alış) alabilir, fiyatların düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyon (short alış) alabilir ve zararlarınızı azaltabilirsiniz
Vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kısa eğitim videomuzu izleyin:
Ücretsiz bir MEXC hesabı açmak, vadeli işlemler gibi çeşitli kripto varlıklarının alım satımına başlamanın en kolay yöntemidir. Hesap oluşturmak ve KYC doğrulamasını tamamlamak (kimlik doğrulaması) için bir dakikadan az bir süre yeterli olacaktır.
Kaydolduktan ve KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra, Vadeli hesabınızı açmak ve vadeli işlem yapmak için bu basit adımları takip edin:
MEXC Eğitimi
Visa/MasterCard ile Nasıl Kripto Satın Alınır?
MEXC P2P ile Nasıl Kripto Satın Alınır?
SXP sahibi olmayan yatırımcılar SXP fiyatı hakkında spekülasyon yapabilir ve varlığı satın almadan hızlı kârlar elde edebilirler. USDT ile SXP vadeli işlemlerinde pozisyon açabilirsiniz. Elde edeceğiniz tüm kârlar USDT olarak tarafınıza ödenir.
Toplam maliyetinin yalnızca küçük bir kısmını ödeyerek SXP aracılığıyla ciddi kârlar elde edin. Kaldıraç kullanarak zamanınızı ve emeklerinizi haklı çıkaracak kârlar elde etmek için küçük fiyat değişimlerini takip edebilir ve alım satım yapabilirsiniz.
SXP vadeli işlem piyasaları trilyonlarca USD değerinde işlem hacmiyle oldukça yüksek likiditeye sahiptir. Sürdürülebilir, likit bir piyasa daha az risk taşır çünkü katılımcılar düşük işlem farkıyla kolayca pozisyon açabilir ve kapatabilir.
Daha fazla kâr elde etmek için alım satım stratejilerinizi çeşitlendirin. Kullanıcılar short satış, arbitraj, ikili alım vb. gelişmiş alım satım stratejilerini kullanabilirler.
Vadeli işlem alım satımlarında sürdürülebilir bir platform kullanmak, başarılı işlemler gerçekleştirmede ve daha yüksek getiri elde etmede önemli bir rol oynar. MEXC, vadeli işlemler ürünlerinde ve yönetiminde 4 yılı aşkın deneyimiyle küresel likiditede 1. sıradadır. Hizmetlerimiz:
Vadeli işlem alım satımı, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paralara ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi bir beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerinin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.