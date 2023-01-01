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RIO Vadeli Alım Satım Başlangıç Rehberi

Önemli Başlıklar

RIO Vadeli İşlemleri Nedir?

RIO vadeli işlemleri, ileri bir tarihte RIO almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir.

RIO vadeli işlemleri, mevcut RIO kriptosunun özel bir sözleşme gösterimidir ve RIO fiili uzlaşması (veya nakit), sözleşme yerine getirildiğinde yani gelecekte gerçekleşecektir

RIO vadeli işlemleri genellikle RIO varlığını kendi fiyat değişikliklerinden korunmak için kullanılır. Bir yandan da, yatırımcıların varlığın temel eğilimi hakkında tahminde bulunmalarını sağlar. Kısaca, kripto fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız RIO vadeli işlemleri (long alış) alabilir, fiyatların düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyon (short alış) alabilir ve zararlarınızı azaltabilirsiniz

Vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kısa eğitim videomuzu izleyin:

RIO Vadeli işlemi (alım) nasıl yapılır?

1

Ücretsiz bir MEXC hesabı açmak, vadeli işlemler gibi çeşitli kripto varlıklarının alım satımına başlamanın en kolay yöntemidir. Hesap oluşturmak ve KYC doğrulamasını tamamlamak (kimlik doğrulaması) için bir dakikadan az bir süre yeterli olacaktır.

2

Kaydolduktan ve KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra, Vadeli hesabınızı açmak ve vadeli işlem yapmak için bu basit adımları takip edin:

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MEXC P2P ile Nasıl Kripto Satın Alınır?

  • 3. Spot cüzdanınızdan veya itibari para cüzdanınızdan cüzdan aracılığıyla yeni açılan vadeli hesabınıza varlık transfer edin
  • 4. RIO vadeli işlem sözleşmesi türünü seçin. MEXC'de USDT-M Vadeli İşlemleri ve COIN-M Vadeli İşlemleri olmak üzere iki tür kripto vadeli işlem sözleşmesi bulunur. Örneğin, RIOUSDT sürekli sözleşmelerle işlem yapmak istiyorsanız, lütfen USDT-M Vadeli İşlemlerini seçin. RIOUSD coin marjinli sözleşmelerle işlem yapmak için COIN-M Vadeli İşlemlerini seçin
  • 5. RIO vadeli işlemi için dilediğiniz kaldıracı seçebilirsiniz. MEXC 200 kata kadar kaldıracı destekler!
  • 6. MEXC Vadeli İşlemlerde mevcut olan çeşitli emir türlerine göre emir verebilirsiniz. Yeni başlayanlar, ilk RIO vadeli işlemi için limit alış veya limit piyasa emrinden birini seçebilir

    • Neden RIO vadeli işlemlerinde alım satım yapmalısınız?

    RIO Elde Tutmanız Gerekmez

    RIO sahibi olmayan yatırımcılar RIO fiyatı hakkında spekülasyon yapabilir ve varlığı satın almadan hızlı kârlar elde edebilirler. USDT ile RIO vadeli işlemlerinde pozisyon açabilirsiniz. Elde edeceğiniz tüm kârlar USDT olarak tarafınıza ödenir.

    Özel Kaldıraç

    Toplam maliyetinin yalnızca küçük bir kısmını ödeyerek RIO aracılığıyla ciddi kârlar elde edin. Kaldıraç kullanarak zamanınızı ve emeklerinizi haklı çıkaracak kârlar elde etmek için küçük fiyat değişimlerini takip edebilir ve alım satım yapabilirsiniz.

    Yüksek Piyasa Likiditesi

    RIO vadeli işlem piyasaları trilyonlarca USD değerinde işlem hacmiyle oldukça yüksek likiditeye sahiptir. Sürdürülebilir, likit bir piyasa daha az risk taşır çünkü katılımcılar düşük işlem farkıyla kolayca pozisyon açabilir ve kapatabilir.

    Kripto Portföyü Çeşitliliği

    Daha fazla kâr elde etmek için alım satım stratejilerinizi çeşitlendirin. Kullanıcılar short satış, arbitraj, ikili alım vb. gelişmiş alım satım stratejilerini kullanabilirler.

    Neden alım satım yapmak için MEXC Vadeli İşlemleri seçmelisiniz?

    Vadeli işlem alım satımlarında sürdürülebilir bir platform kullanmak, başarılı işlemler gerçekleştirmede ve daha yüksek getiri elde etmede önemli bir rol oynar. MEXC, vadeli işlemler ürünlerinde ve yönetiminde 4 yılı aşkın deneyimiyle küresel likiditede 1. sıradadır. Hizmetlerimiz:

    • Dilediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz ve short/long pozisyonları destekleyen 1-200x kaldıraç
    • Çok katmanlı, çok kümeli sistem mimarisi, saniyede 1.4 milyon emre kadar işlem gerçekleştirebilen alım satım eşleme motoru
    • Makul ve şeffaf fiyatlar, geniş alım satım derinlikleri, kazara likidasyonu önlemek için aşırı piyasa koşullarında sorunsuz kullanım

    Vadeli İşlemler Sorumluluk Reddi

    Vadeli işlem alım satımı, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paralara ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi bir beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerinin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

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