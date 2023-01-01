BEN Vadeli İşlemleri Nedir?

BEN vadeli işlemleri, ileri bir tarihte BEN almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir.

BEN vadeli işlemleri, mevcut BEN kriptosunun özel bir sözleşme gösterimidir ve BEN fiili uzlaşması (veya nakit), sözleşme yerine getirildiğinde yani gelecekte gerçekleşecektir

BEN vadeli işlemleri genellikle BEN varlığını kendi fiyat değişikliklerinden korunmak için kullanılır. Bir yandan da, yatırımcıların varlığın temel eğilimi hakkında tahminde bulunmalarını sağlar. Kısaca, kripto fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız BEN vadeli işlemleri (long alış) alabilir, fiyatların düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyon (short alış) alabilir ve zararlarınızı azaltabilirsiniz