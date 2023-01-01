ANC Vadeli İşlemleri Nedir? ANC vadeli işlemleri, ileri bir tarihte ANC almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir. ANC vadeli işlemleri, mevcut ANC kriptosunun özel bir sözleşme gösterimidir ve ANC fiili uzlaşması (veya nakit), sözleşme yerine getirildiğinde yani gelecekte gerçekleşecektir ANC vadeli işlemleri genellikle ANC varlığını kendi fiyat değişikliklerinden korunmak için kullanılır. Bir yandan da, yatırımcıların varlığın temel eğilimi hakkında tahminde bulunmalarını sağlar. Kısaca, kripto fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız ANC vadeli işlemleri (long alış) alabilir, fiyatların düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyon (short alış) alabilir ve zararlarınızı azaltabilirsiniz Vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kısa eğitim videomuzu izleyin: Hemen Kaydolun

ANC Vadeli işlemi (alım) nasıl yapılır? 1 Ücretsiz bir MEXC hesabı açmak, vadeli işlemler gibi çeşitli kripto varlıklarının alım satımına başlamanın en kolay yöntemidir. Hesap oluşturmak ve KYC doğrulamasını tamamlamak (kimlik doğrulaması) için bir dakikadan az bir süre yeterli olacaktır. MEXC uygulaması ile kaydolun

MEXC websitesi üzerinden e-posta ile kaydolun

MEXC websitesi üzerinden cep telefonu numarası ile kaydolun 2 Kaydolduktan ve KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra, Vadeli hesabınızı açmak ve vadeli işlem yapmak için bu basit adımları takip edin: 1.Buradan vadeli alım satım hesabı açın

2. P2P, Anında Ödeme ve Kredi Kartıyla Satın Alma yöntemleriyle fon yatırın MEXC Eğitimi Visa/MasterCard ile Nasıl Kripto Satın Alınır? MEXC P2P ile Nasıl Kripto Satın Alınır? 3. Spot cüzdanınızdan veya itibari para cüzdanınızdan cüzdan aracılığıyla yeni açılan vadeli hesabınıza varlık transfer edin 4. ANC vadeli işlem sözleşmesi türünü seçin. MEXC'de USDT-M Vadeli İşlemleri ve COIN-M Vadeli İşlemleri olmak üzere iki tür kripto vadeli işlem sözleşmesi bulunur. Örneğin, ANCUSDT sürekli sözleşmelerle işlem yapmak istiyorsanız, lütfen USDT-M Vadeli İşlemlerini seçin. ANCUSD coin marjinli sözleşmelerle işlem yapmak için COIN-M Vadeli İşlemlerini seçin 5. ANC vadeli işlemi için dilediğiniz kaldıracı seçebilirsiniz. MEXC 200 kata kadar kaldıracı destekler! 6. MEXC Vadeli İşlemlerde mevcut olan çeşitli emir türlerine göre emir verebilirsiniz. Yeni başlayanlar, ilk ANC vadeli işlemi için limit alış veya limit piyasa emrinden birini seçebilir Hemen Kaydolun

Neden ANC vadeli işlemlerinde alım satım yapmalısınız? ANC Elde Tutmanız Gerekmez ANC sahibi olmayan yatırımcılar ANC fiyatı hakkında spekülasyon yapabilir ve varlığı satın almadan hızlı kârlar elde edebilirler. USDT ile ANC vadeli işlemlerinde pozisyon açabilirsiniz. Elde edeceğiniz tüm kârlar USDT olarak tarafınıza ödenir. Özel Kaldıraç Toplam maliyetinin yalnızca küçük bir kısmını ödeyerek ANC aracılığıyla ciddi kârlar elde edin. Kaldıraç kullanarak zamanınızı ve emeklerinizi haklı çıkaracak kârlar elde etmek için küçük fiyat değişimlerini takip edebilir ve alım satım yapabilirsiniz. Yüksek Piyasa Likiditesi ANC vadeli işlem piyasaları trilyonlarca USD değerinde işlem hacmiyle oldukça yüksek likiditeye sahiptir. Sürdürülebilir, likit bir piyasa daha az risk taşır çünkü katılımcılar düşük işlem farkıyla kolayca pozisyon açabilir ve kapatabilir. Kripto Portföyü Çeşitliliği Daha fazla kâr elde etmek için alım satım stratejilerinizi çeşitlendirin. Kullanıcılar short satış, arbitraj, ikili alım vb. gelişmiş alım satım stratejilerini kullanabilirler.

Neden alım satım yapmak için MEXC Vadeli İşlemleri seçmelisiniz? Vadeli işlem alım satımlarında sürdürülebilir bir platform kullanmak, başarılı işlemler gerçekleştirmede ve daha yüksek getiri elde etmede önemli bir rol oynar. MEXC, vadeli işlemler ürünlerinde ve yönetiminde 4 yılı aşkın deneyimiyle küresel likiditede 1. sıradadır. Hizmetlerimiz: Dilediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz ve short/long pozisyonları destekleyen 1-200x kaldıraç

Çok katmanlı, çok kümeli sistem mimarisi, saniyede 1.4 milyon emre kadar işlem gerçekleştirebilen alım satım eşleme motoru

Makul ve şeffaf fiyatlar, geniş alım satım derinlikleri, kazara likidasyonu önlemek için aşırı piyasa koşullarında sorunsuz kullanım