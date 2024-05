ZERO Vadeli İşlemleri Nedir?

ZERO vadeli işlemleri, ileri bir tarihte ZERO almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir.

ZERO vadeli işlemleri, mevcut ZERO kriptosunun özel bir sözleşme gösterimidir ve ZERO fiili uzlaşması (veya nakit), sözleşme yerine getirildiğinde yani gelecekte gerçekleşecektir

ZERO vadeli işlemleri genellikle ZERO varlığını kendi fiyat değişikliklerinden korunmak için kullanılır. Bir yandan da, yatırımcıların varlığın temel eğilimi hakkında tahminde bulunmalarını sağlar. Kısaca, kripto fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız ZERO vadeli işlemleri (long alış) alabilir, fiyatların düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyon (short alış) alabilir ve zararlarınızı azaltabilirsiniz