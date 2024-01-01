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AEVO Vadeli Alım Satım Başlangıç Rehberi

AEVO Vadeli İşlemleri Nedir?

AEVO vadeli işlemleri, ileri bir tarihte AEVO almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir.

AEVO vadeli işlemleri, mevcut AEVO kriptosunun özel bir sözleşme gösterimidir ve AEVO fiili uzlaşması (veya nakit), sözleşme yerine getirildiğinde yani gelecekte gerçekleşecektir

AEVO vadeli işlemleri genellikle AEVO varlığını kendi fiyat değişikliklerinden korunmak için kullanılır. Bir yandan da, yatırımcıların varlığın temel eğilimi hakkında tahminde bulunmalarını sağlar. Kısaca, kripto fiyatının yükseleceğini düşünüyorsanız AEVO vadeli işlemleri (long alış) alabilir, fiyatların düşeceğini düşünüyorsanız short pozisyon (short alış) alabilir ve zararlarınızı azaltabilirsiniz

Vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kısa eğitim videomuzu izleyin:

AEVO Vadeli işlemi (alım) nasıl yapılır?

Ücretsiz bir MEXC hesabı açmak, vadeli işlemler gibi çeşitli kripto varlıklarının alım satımına başlamanın en kolay yöntemidir. Hesap oluşturmak ve KYC doğrulamasını tamamlamak (kimlik doğrulaması) için bir dakikadan az bir süre yeterli olacaktır.

Kaydolduktan ve KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra, Vadeli hesabınızı açmak ve vadeli işlem yapmak için bu basit adımları takip edin:

MEXC Eğitimi

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  • 3. Spot cüzdanınızdan veya itibari para cüzdanınızdan cüzdan aracılığıyla yeni açılan vadeli hesabınıza varlık transfer edin
  • 4. AEVO vadeli işlem sözleşmesi türünü seçin. MEXC'de USDT-M Vadeli İşlemleri ve COIN-M Vadeli İşlemleri olmak üzere iki tür kripto vadeli işlem sözleşmesi bulunur. Örneğin, AEVOUSDT sürekli sözleşmelerle işlem yapmak istiyorsanız, lütfen USDT-M Vadeli İşlemlerini seçin. AEVOUSD coin marjinli sözleşmelerle işlem yapmak için COIN-M Vadeli İşlemlerini seçin
  • 5. AEVO vadeli işlemi için dilediğiniz kaldıracı seçebilirsiniz. MEXC 200 kata kadar kaldıracı destekler!
  • 6. MEXC Vadeli İşlemlerde mevcut olan çeşitli emir türlerine göre emir verebilirsiniz. Yeni başlayanlar, ilk AEVO vadeli işlemi için limit alış veya limit piyasa emrinden birini seçebilir

    • Neden AEVO vadeli işlemlerinde alım satım yapmalısınız?

    AEVO Elde Tutmanız Gerekmez

    AEVO sahibi olmayan yatırımcılar AEVO fiyatı hakkında spekülasyon yapabilir ve varlığı satın almadan hızlı kârlar elde edebilirler. USDT ile AEVO vadeli işlemlerinde pozisyon açabilirsiniz. Elde edeceğiniz tüm kârlar USDT olarak tarafınıza ödenir.

    Özel Kaldıraç

    Toplam maliyetinin yalnızca küçük bir kısmını ödeyerek AEVO aracılığıyla ciddi kârlar elde edin. Kaldıraç kullanarak zamanınızı ve emeklerinizi haklı çıkaracak kârlar elde etmek için küçük fiyat değişimlerini takip edebilir ve alım satım yapabilirsiniz.

    Yüksek Piyasa Likiditesi

    AEVO vadeli işlem piyasaları trilyonlarca USD değerinde işlem hacmiyle oldukça yüksek likiditeye sahiptir. Sürdürülebilir, likit bir piyasa daha az risk taşır çünkü katılımcılar düşük işlem farkıyla kolayca pozisyon açabilir ve kapatabilir.

    Kripto Portföyü Çeşitliliği

    Daha fazla kâr elde etmek için alım satım stratejilerinizi çeşitlendirin. Kullanıcılar short satış, arbitraj, ikili alım vb. gelişmiş alım satım stratejilerini kullanabilirler.

    Neden alım satım yapmak için MEXC Vadeli İşlemleri seçmelisiniz?

    Vadeli işlem alım satımlarında sürdürülebilir bir platform kullanmak, başarılı işlemler gerçekleştirmede ve daha yüksek getiri elde etmede önemli bir rol oynar. MEXC, vadeli işlemler ürünlerinde ve yönetiminde 4 yılı aşkın deneyimiyle küresel likiditede 1. sıradadır. Hizmetlerimiz:

    • Dilediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz ve short/long pozisyonları destekleyen 1-200x kaldıraç
    • Çok katmanlı, çok kümeli sistem mimarisi, saniyede 1,4 milyon emre kadar işlem gerçekleştirebilen alım satım eşleme motoru
    • Makul ve şeffaf fiyatlar, geniş alım satım derinlikleri, kazara likidasyonu önlemek için aşırı piyasa koşullarında sorunsuz kullanım

    Vadeli İşlemler Sorumluluk Reddi

    Vadeli işlem alım satımı, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paralara ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi bir beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerinin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

    Önemli Başlıklar

    İşlem Verileri

    MEXC Vadeli İşlemlerde bugünkü AEVO işlem hacmi
    $
    MEXC Vadeli İşlemlerinde bugünkü AEVO işlem hacminin USD değeri

    Diğer Sözleşmelerle Alım Satım Yapılır

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