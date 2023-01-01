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mexc
mexc
Toplam Haftalık Ödül Havuzu
0
USDT
Bireysel Alınabilecek Maksimum Ödül
0
USDT
Etkinliğin başlamasına:
Etkinlik Tarihi:
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Kaydolan Kullanıcı Sayısı
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Kilidi Açılan Ödül Havuzu
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VerilerimVerilerim
Toplam İşlem Hacmi (USDT)
Sıralama --
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Kayıt Tarihi
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Görev İlerlemesi
Bir sonraki görev ödülünün kilidini açmak için kaydettiğiniz ilerleme: %0,00
Bir sonraki görev ödülünü almak için -- USDT değerinde daha alım satım yapın
Sıralama İlerlemesi
Bir sonraki ödül seviyesine ulaşmak için kaydettiğiniz ilerleme: %100,00
Paylaştığınız ödül miktarını yükseltmek için 0,00 USDT değerinde daha alım satım yapın
Etkinlik GörevleriEtkinlik Görevleri
SıralamaSıralama
Güncelleme Zamanı: --
İşlem hacmi sıralaması, her 15 dakikada bir güncellenir.
Tahmini Ödül
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İşlem Hacmi
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Etkinlik katılımcılarının -- kısmının önüne geçtiniz
SıralamaUIDİşlem Hacmi
No Data
İşlem Hacmi Sıralaması Ödülü Kuralları
SıralamaÖdül Havuzundan Alınan PayKullanıcı Başına Ödül (USDT)Minimum İşlem Hacmi (USDT)
No Data
Etkinlik KurallarıEtkinlik Kuralları

1. Etkinlik döneminde en az 21x kaldıraçlı vadeli işlem yapan kullanıcılar etkinliğe otomatik olarak kaydolmuş sayılacaktır.

2. Bu etkinlik sadece bireysel kullanıcıların katılımına açıktır. Piyasa yapıcıların ve kurumsal hesapların bu etkinliğe katılmasına izin verilmez. Alt hesapların da etkinliğe bağımsız hesaplar olarak katılmasına izin verilmez.

3. Kaydolduktan sonra, etkinlik dönemi boyunca en az 21x kaldıraçlı, işlem ücreti 0'dan büyük (açılan pozisyon miktarı + kapatılan pozisyon miktarı) olan vadeli işlem hacminiz, işlem çiftine bakılmaksızın sayılacaktır.

4. İlk deneyim görevi için verilen ödüller, platformdaki aynı türden diğer yüksek kaldıraç görevleri için verilen ödüllerle eş zamanlı olarak alınamaz.

5. İşlem hacmi sıralamasına ilişkin ödüller, etkinlik sona erdikten sonra 3 gün içinde dağıtılacaktır. Diğer görevler için ödüller bir sonraki gün dağıtılacaktır.

6. Ödülleri belirtilen süre içinde almadıysanız, bunun nedeni platform kontrol mekanizmasını tetiklemeniz olabilir. Böyle bir durumda, ödüller yeniden dağıtılmayacaktır.

7. Tüm katılımcı kullanıcıların hizmet şartlarına kesinlikle uymaları beklenmektedir. MEXC, etkinlik esnasında sahte hacim yaratma, toplu hesap açma, kendi kendine işlem yapma veya piyasa manipülasyonu yaptığından şüphelenilen kullanıcıları diskalifiye etme ve söz konusu kullanıcıların bonus ödüllerini iptal etme yetkisine sahiptir.

8. MEXC, bu etkinliğin şartlarını önceden haber vermeksizin değiştirme yetkisine sahiptir.

9. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Canlı Destek ile iletişime geçin.

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