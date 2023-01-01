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Toplam İşlem Hacmi (USDT)
0,00
Sıralama
--
Tahmini Ödül (USDT)
0,00
Bir sonraki ödül miktarı
--
USDT
Giriş ödülü kazanmak için -- USDT değerinde daha alım satım yapın!
Günlük GirişGünlük Giriş
İşlem hacmi görevini tamamlayarak giriş ödülü kazanın!
Tebrikler! Giriş görevini tamamladınız!
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Güncelleme: --
Tebrikler! Etkinlik kullanıcılarının -- oranını geçtiniz!
İkinci
Tahmini Ödül
--
USDT
Birinci
Tahmini Ödül
--
USDT
Üçüncü
Tahmini Ödül
--
USDT
SıralamaUIDTahmini Ödül (USDT)
No Data
Etkinlik Kuralları
Etkinlik döneminde, işlem hacmi sıralamasında ilk -- sırayı alan kullanıcılar ödül havuzunu aşağıdaki kurallara göre paylaşacaktır:
SıralamaBonus Ödülü (USDT)Min. İşlem Hacmi (USDT)
No Data
Önemli Notlar

1. Bu etkinliğe katılmak için başarıyla kaydolmanız gerekmektedir. Kayıtlar etkinlik sona ermeden 3 dakika önce kapatılacaktır.

2. Bu etkinlik sadece bireysel kullanıcıların katılımına açıktır. Piyasa yapıcıların ve kurumsal hesapların bu etkinliğe katılmasına izin verilmez. Alt hesapların da etkinliğe bağımsız hesaplar olarak katılmasına izin verilmez.

3. Kaydolduktan sonra, etkinlik dönemi boyunca işlem ücreti 0'dan büyük (açılan pozisyon miktarı + kapatılan pozisyon miktarı) olan vadeli işlem hacminiz, işlem çiftine bakılmaksızın sayılacaktır.

4. Giriş görevi ödülleri bir sonraki gün dağıtılacaktır. İşlem hacmi sıralaması ödülleriyse etkinlik sona erdikten sonra 3 gün içinde dağıtılacaktır.

5. Ödülleri belirtilen süre içinde almadıysanız, bunun nedeni platform kontrol mekanizmasını tetiklemeniz olabilir. Böyle bir durumda, ödüller yeniden dağıtılmayacaktır.

6. Tüm katılımcı kullanıcıların hizmet şartlarına kesinlikle uymaları beklenmektedir. MEXC, etkinlik esnasında sahte hacim yaratma, toplu hesap açma, kendi kendine işlem yapma veya piyasa manipülasyonu yaptığından şüphelenilen kullanıcıları diskalifiye etme ve söz konusu kullanıcıların bonus ödüllerini iptal etme yetkisine sahiptir.

7. MEXC, bu etkinliğin şartlarını önceden haber vermeksizin değiştirme yetkisine sahiptir.

8. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Canlı Destek ile iletişime geçin.

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