Önemli Notlar

1. Bu etkinliğe katılmak için başarıyla kaydolmanız gerekmektedir. Kayıtlar etkinlik sona ermeden 3 dakika önce kapatılacaktır.

2. Bu etkinlik sadece bireysel kullanıcıların katılımına açıktır. Piyasa yapıcıların ve kurumsal hesapların bu etkinliğe katılmasına izin verilmez. Alt hesapların da etkinliğe bağımsız hesaplar olarak katılmasına izin verilmez.

3. Kaydolduktan sonra, etkinlik dönemi boyunca işlem ücreti 0'dan büyük (açılan pozisyon miktarı + kapatılan pozisyon miktarı) olan vadeli işlem hacminiz, işlem çiftine bakılmaksızın sayılacaktır.

4. Giriş görevi ödülleri bir sonraki gün dağıtılacaktır. İşlem hacmi sıralaması ödülleriyse etkinlik sona erdikten sonra 3 gün içinde dağıtılacaktır.

5. Ödülleri belirtilen süre içinde almadıysanız, bunun nedeni platform kontrol mekanizmasını tetiklemeniz olabilir. Böyle bir durumda, ödüller yeniden dağıtılmayacaktır.

6. Tüm katılımcı kullanıcıların hizmet şartlarına kesinlikle uymaları beklenmektedir. MEXC, etkinlik esnasında sahte hacim yaratma, toplu hesap açma, kendi kendine işlem yapma veya piyasa manipülasyonu yaptığından şüphelenilen kullanıcıları diskalifiye etme ve söz konusu kullanıcıların bonus ödüllerini iptal etme yetkisine sahiptir.

7. MEXC, bu etkinliğin şartlarını önceden haber vermeksizin değiştirme yetkisine sahiptir.

8. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Canlı Destek ile iletişime geçin.