a. Bonuslar, sadece vadeli işlem alım satımlarında kullanılabilir ve doğrudan çekilemez. Başarılı işlemler sonucunda elde ettiğiniz tüm karları çekebilirsiniz.
b. Bonus ödülü, marjin amaçlı kullanılabilir ve ayrıca işlem ücretlerini, zararları karşılamak için kullanılabilir.
c. Bonusu kullanmadan önce, vadeli işlem hesabınızdan yapacağınız herhangi bir transfer, bonusunuzun silinmesine neden olur.
d. Bonus 15 gün boyunca geçerlidir. 15 gün içinde kullanılmayan bonuslar geçersiz sayılacaktır. Lütfen bu süre zarfında likidasyon riskinin farkında olun.
e. Yeni kullanıcılar zincir üstü para yatırma ya da itibari para yatırma yöntemiyle vadeli işlem cüzdanlarına fon transfer ettiklerinde, tek bir para yatırma işlemi ilk para yatırma görevi tutarından fazlaysa ve ödül alma döneminde herhangi bir para çekme ya da transfer yapılmamışsa, yeni kullanıcılar farklı görev seviyelerine uygun ödüller almaya hak kazanacaklardır.
(Dikkat: İlk yatırma bonusunu almaya hak kazanmak için vadeli işlemler hesabındaki bakiyenin, ilk yatırma tutarı yeterliliğini sağlaması gerekir. Aksi durumlarda, yatırma bonusu alma işlemi başarısız olabilir ve tekrar talep edilemez. Ayrıca, ilk yatırma bonusu, her UID ile bir defa alınabilir.)
f. Yeni kullanıcılar KYC doğrulamasını tamamladığında ve etkinlik sayfasına girdiklerinde, ilk vadeli işlem hacmi hacmi, ilk işlem görevi koşullarını karşılıyorsa, görevin tamamlanmasından sonra ödül dağıtılacaktır. Ödül yalnızca bir defa alınabilir.
g. Referans görevi ödülü, referans görevi tamamlandıktan sonraki gün dağıtılacaktır. Ertesi gün ödül elinize ulaşmadıysa, lütfen ödülü almak için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
h. Kalan görevlere ait ödüller, görevlerin tamamlanmasından sonraki 20 dakika içinde hesabınıza tanımlanacaktır.
i. Belirtilen yeterlilikleri karşılamadan etkinlik ödülleri alma eylemleri hile olarak değerlendirilecektir. Bu tür işlemleri yaptığından şüphelenilen hesaplar denetim statüsüne alınacak. Dolandırıcılık faaliyetinin onaylanmasından sonra ilgili hesap yasaklanıp ödüller geri alınacaktır.
j. Katılımcı sayısının çok olması nedeniyle, ödülleri alabilmeniz için görevi tamamladıktan sonra 30 dakika beklemeniz gerekebileceğini lütfen unutmayın. 30 dakika geçmesine rağmen ödüller elinize ulaşmadıysa ve ilgili görev inceleme durumunda gözüküyorsa, ödülleri almanız yaklaşık 1-3 gün (inceleme süresi ilk defa para yatırma görevinde çifte ödül almanızı etkilemeyecektir) arasında sürebilir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Kullanıcı deneyimini optimize etmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz.
k. MEXC, herhangi bir zamanda etkinliğe ait hüküm ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm verilen kararlar nihai hükümdedir.
a. Ödül Bakiyesi: Bonus, vadeli işlem hesabınıza gönderilir. Uygulamayı açın ve bakiyeyi kontrol etmek için "Varlıklar"-"Vadeli İşlemler"e tıklayın.
b. Kullanım Detayları: https://www.mexc.com/ resmi web sitesini ziyaret edin ve "Vadeli İşlem Piyasaları" - "Emirlerim" - "Sermaye Akışı"na gidin. Yeşil renkli veriler kazandığınız bonusları, kırmızı renkli veriler ise kullanılan bonusları gösterir.