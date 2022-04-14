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MEXC Vadeli İşlemlere Hoş Geldiniz

Daha iyi alım satım farklarıyla 200 kata kadar kaldıraç

USDT-M

Al-Sat
Teminat olarak USDT'yi kullanan sürekli vadeli işlemler

COIN-M

Al-Sat
Teminat olarak temel kriptoları kullanan sürekli vadeli işlemler

Vadeli İşlem Alım Satımı Nedir?

MEXC, vadeli işlemlerde gereken temel bilgileri sunar, böylece en kısa sürede vadeli işlemler alım satımına başlayabilirsiniz

Vadeli işlemlerde alım satım yolculuğuna hemen buradan başlayın!

Vadeli İşlemler Büyük Veri

En güncel vadeli işlem verilerini takip ederek long/short oranları, seçkin hesapların eğilimleri, vadeli işlem pozisyonları, likidasyon verisi ve çok daha fazla konuda bilgi sahibi olabilirsiniz

24 sa Hacim- USDT

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Neden MEXC Vadeli İşlemleri Seçmelisiniz?

Vadeli işlemler ürünlerinde ve yönetiminde 4 yılı aşkın deneyimimizle küresel likiditede 1. sıradayız

Güvenilir, İstikrarlı ve Yüksek Performanslı

Çok katmanlı, çok kümeli sistem mimarisi, saniyede 1,4 milyon emre kadar işlem gerçekleştirebilen alım satım eşleme motoru

Yenilikçi Alım Satım Çeşitliliği

Çeşitli finansal türevler, sürekli vadeli işlemler, kaldıraçlı ETF, ETF endeksi

Esnek Alım Satım Kuralları

1x-200x arasındaki kaldıraç oranlarıyla short ve long pozisyonlarda işlem yapabilirsiniz Kaldıraç herhangi bir zamanda değiştirilebilir

Adil Alım Satım ve Daha İyi Bir Derinlik

Makul ve şeffaf fiyatlar, geniş alım satım derinliği, kazayla likidasyonu önlemek için aşırı piyasa koşullarında sorunsuz kullanım.

MEXC Vadeli İşlemler Hakkında

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Bilgilendirici makalelerimizden faydalanarak MEXC Vadeli İşlemleri keşfedin

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MEXC Vadeli İşlem Uygulamaları

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Ortaklık

MEXC vadeli işlemler ortağı olarak daha yüksek tanıtım ödülleri almaya hak kazabilirsiniz

VIP

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MEXC Vadeli İşlemler VIP kullanıcısı olarak ayrıcalıklı VIP oranlarından yararlanın, OTC yatırma, çekme işlemlerine ve diğer hizmetlere ayrıcalıklı erişim elde edin

MEXC Uygulaması Her Anında Yanında

IOS, Android ve Windows sistemleriyle tam olarak uyumlu

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