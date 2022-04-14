Vadeli İşlem Alım Satımı Nedir?
MEXC, vadeli işlemlerde gereken temel bilgileri sunar, böylece en kısa sürede vadeli işlemler alım satımına başlayabilirsiniz
Vadeli işlemlerde alım satım yolculuğuna hemen buradan başlayın!
Vadeli İşlemler Büyük Veri
En güncel vadeli işlem verilerini takip ederek long/short oranları, seçkin hesapların eğilimleri, vadeli işlem pozisyonları, likidasyon verisi ve çok daha fazla konuda bilgi sahibi olabilirsiniz
24 sa Hacim- USDT
Neden MEXC Vadeli İşlemleri Seçmelisiniz?
Vadeli işlemler ürünlerinde ve yönetiminde 4 yılı aşkın deneyimimizle küresel likiditede 1. sıradayız
Güvenilir, İstikrarlı ve Yüksek Performanslı
Çok katmanlı, çok kümeli sistem mimarisi, saniyede 1,4 milyon emre kadar işlem gerçekleştirebilen alım satım eşleme motoru
Yenilikçi Alım Satım Çeşitliliği
Çeşitli finansal türevler, sürekli vadeli işlemler, kaldıraçlı ETF, ETF endeksi
Esnek Alım Satım Kuralları
1x-200x arasındaki kaldıraç oranlarıyla short ve long pozisyonlarda işlem yapabilirsiniz Kaldıraç herhangi bir zamanda değiştirilebilir
Adil Alım Satım ve Daha İyi Bir Derinlik
Makul ve şeffaf fiyatlar, geniş alım satım derinliği, kazayla likidasyonu önlemek için aşırı piyasa koşullarında sorunsuz kullanım.
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MEXC Vadeli İşlem Uygulamaları
Ortaklık
MEXC vadeli işlemler ortağı olarak daha yüksek tanıtım ödülleri almaya hak kazabilirsiniz
VIP
MEXC Vadeli İşlemler VIP kullanıcısı olarak ayrıcalıklı VIP oranlarından yararlanın, OTC yatırma, çekme işlemlerine ve diğer hizmetlere ayrıcalıklı erişim elde edin
MEXC Uygulaması Her Anında Yanında
IOS, Android ve Windows sistemleriyle tam olarak uyumlu
iOS & Android
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