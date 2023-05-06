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ZenPandaCoin

ZPC/USDT
0.000000004358--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.000000006666
24 sa En Düşük
0.000000003601
24 sa Hacim (ZPC)
359,159.78B
24 sa Hacim (USDT)
1.47M
24 sa En Yüksek
0.000000006666
24 sa En Düşük
0.000000003601
24 sa Hacim (ZPC)
359,159.78B
24 sa Hacim (USDT)
1.47M
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
ZPC
ZenPandaCoin ($ZPC), merkeziyetsiz finans (DEFI) ile finansal barış ve refah sağlamayı amaçlayan Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir meme tokenidir. Proje, sakinlik, denge ve bilgeliği simgeleyen maskotu Zen Panda'nın etrafında birleşir. Misyonumuz, finansal başarıya ulaşmak için DEFI'nin gücünden yararlanan güçlü, destekleyici bir topluluk yaratmaktır. Ayrıca, ZenPandaCoin, sıfır bilgi bir L2 zinciri olan Arbitrum üzerine ilk dağıtım ile zincirli bir mesajlaşma protokolü olan Layerzero'yu destekleyecektir.
Genel Bakış
Kripto Adı
ZPC
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
888,888,888,888,888
Emir Defteri
0.000000000001
0.000000000001
0.00000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001

Fiyat(USDT)

(ZPC)

(USDT)

0.000000004358$0.00
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