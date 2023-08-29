Zeebu, Telekom Operatörü İşletmeleri için tasarlanmış dünyanın ilk sadık Fayda tokenidir. Zeebu sadık fayda tokeni, Zeebu Ekosistemine katılan Telekom Operatörlerini teşvik etmek ve ödüllendirmek için tasarlanmış bir ERC 20 tokenidir.