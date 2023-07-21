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Zillion AAKAR XO
ZAX/USDT
0.2126
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.2889
24 sa En Düşük
0.1000
24 sa Hacim (ZAX)
1.14M
24 sa Hacim (USDT)
251.53K
24 sa En Yüksek
0.2889
24 sa En Düşük
0.1000
24 sa Hacim (ZAX)
1.14M
24 sa Hacim (USDT)
251.53K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
ZAX
ZAX, kullanıcılara sorunsuz bir alım satım deneyimi sunan, Binance Akıllı Zincir üzerine inşa edilmiş, devrim niteliğinde bir yardımcı program tokenidir. Tüm kripto evrenini kapsayan bir tokendir ve hem DEX hem de CEX platformlarında mevcuttur.
Genel Bakış
Kripto Adı
ZAX
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
21,000,000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Fiyat(USDT)
(ZAX)
(USDT)
0.2126
≈
$
0.00
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