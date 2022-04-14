xSPECTAR Hukuk, Emlak, Bilişim, Sanat, Finans ve Oyun alanlarındaki en iyi profesyoneller tarafından geliştirilen özel bir topluluktur. Özel bir ekosistem oluşturma vizyonuyla, seri girişimci Dirk Schepens, diğer uzmanlarla birlikte, yüksek performanslı merkeziyetsiz bir blok zinciri olan XRP Ledger (XRPL) üzerinde özel bir metaverse oluşturmak için güçlerini birleştirdi. xSPECTAR, sanal bir ekonomi ve Unreal Engine 5 üzerine kurulu bir dünya ile eksiksiz bir ekosistem sunacak, temiz estetik sergilemenin yanı sıra etkileşimli ve görsel avantajlar sağlayacaktır.