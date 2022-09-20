MetaX, ETH üzerine kurulu tek tamamen merkeziyetsiz, SLG benzeri PVP blok zinciri oyunudur. MetaX büyük evrene dayanır ve oyunculara özgürce geliştirilmiş bir evren sunmak için Metaverse, Gamefi, DAO, NFT, vb. öğeleri yüksek düzeyde bütünleştirir. Her oyuncu, galaksiler boyunca solucan deliği motoru aracılığıyla keşfedilmemiş çeşitli gezegenleri keşfedebilir. Oyuncular gezegen bölgelerini kolonileştirebilir, yıldızlararası savaşlara girebilir ve NFT ekipmanına sahip olabilir. X1, MetaX oyununun yönetim tokenidir.