WZM tokeni, WZM ekosisteminde kullanılan anahtar para birimidir. WZM platformu esas olarak dünya çapında çok sayıda K-POP hayranı tarafından kullanılmasını sağlayarak kullanıcılara çevrimiçi performans biletleri ve ürünleri satın alma olanağı tanır. WZM tokenleriyle sanatçılarla beraber oylamaya katılabilirsiniz. Sanatçılara içeriklerinden, performanslarından ve mal satışlarından telif hakkı için WZM tokenleriyle ödeme yapılacaktır. Sponsorlar, hedeflenen reklamlar için ödeme yapabilir ve WZM tokenleriyle pazarlamada verileri kullanabilir.