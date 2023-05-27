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WORLD ID
WOID/USDT
0.000001217
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.000001248
24 sa En Düşük
0.000001197
24 sa Hacim (WOID)
1.72T
24 sa Hacim (USDT)
2.10M
24 sa En Yüksek
0.000001248
24 sa En Düşük
0.000001197
24 sa Hacim (WOID)
1.72T
24 sa Hacim (USDT)
2.10M
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
WOID
WOOD, Binance Akıllı Zinciri'ndeki en popüler dijital ekonomik proje olmaya kendini adamıştır.
Genel Bakış
Kripto Adı
WOID
Arz Tarihi
2023-05-27 12:00:00
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
0.0000003121 USDT
Maksimum Arz
1,000,000,000,000
Emir Defteri
0.000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
Fiyat(USDT)
(WOID)
(USDT)
0.000001217
≈
$
0.00
Piyasa İşlemleri
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Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı
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