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Waves
WAVES/USDT
2.336
0.00%
$
0.00
24 sa En Yüksek
2.356
24 sa En Düşük
2.328
24 sa Hacim (WAVES)
37.03K
24 sa Hacim (USDT)
86.04K
24 sa En Yüksek
2.356
24 sa En Düşük
2.328
24 sa Hacim (WAVES)
37.03K
24 sa Hacim (USDT)
86.04K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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WAVES
Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.
Genel Bakış
Kripto Adı
WAVES
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
108,380,644
Emir Defteri
0.001
0.001
0.01
0.1
1
Fiyat(USDT)
(WAVES)
(USDT)
2.336
≈
$
0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(WAVES)
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