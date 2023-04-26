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VINLINK

VNLNK/USDT
0.00001593--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.00001935
24 sa En Düşük
0.00001514
24 sa Hacim (VNLNK)
8.18B
24 sa Hacim (USDT)
174.30K
24 sa En Yüksek
0.00001935
24 sa En Düşük
0.00001514
24 sa Hacim (VNLNK)
8.18B
24 sa Hacim (USDT)
174.30K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
VNLNK
Vinlink, otomotiv endüstrisinde blok zinciri ve yapay zeka teknolojisini uygulamaya koyarak yapılan işlemlerin, bakım ve onarım geçmişinin, araç sahipliğinin ve devrinin, araç sigorta işlemlerinin, güvenlik amacıyla geri toplama işlemlerinin, araç finansmanlığının ve elektrikli ve hibrit araçların şarj edilmesinin ve yakıt ikmalinin şeffaf ve güvenli bir kaydını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu, üreticiler, tedarikçiler, taşıyıcılar, gümrük makamları, tamirciler, teknisyenler, sigortacılar, düzenleyiciler, borç verenler ve araç sahipleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflar için verimliliği artıracak, maliyetleri azaltacak ve şeffaflığı ve güvenliği artıracaktır.
Genel Bakış
Kripto Adı
VNLNK
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
100,000,000,000
Emir Defteri
0.00000001
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0.00001
0.0001
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Fiyat(USDT)

(VNLNK)

(USDT)

0.00001593$0.00
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