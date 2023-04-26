Vinlink, otomotiv endüstrisinde blok zinciri ve yapay zeka teknolojisini uygulamaya koyarak yapılan işlemlerin, bakım ve onarım geçmişinin, araç sahipliğinin ve devrinin, araç sigorta işlemlerinin, güvenlik amacıyla geri toplama işlemlerinin, araç finansmanlığının ve elektrikli ve hibrit araçların şarj edilmesinin ve yakıt ikmalinin şeffaf ve güvenli bir kaydını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu, üreticiler, tedarikçiler, taşıyıcılar, gümrük makamları, tamirciler, teknisyenler, sigortacılar, düzenleyiciler, borç verenler ve araç sahipleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflar için verimliliği artıracak, maliyetleri azaltacak ve şeffaflığı ve güvenliği artıracaktır.