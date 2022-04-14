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VIM

VIZ/USDT
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Token Bilgisi
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Derinlik
VIZ
VIM, Sosyal Medyaya dayalı bir Quest to Earn projesidir. VIM'de KOL olmak isteyen İçerik Üreticilerinin (biz onlara Zimmer diyoruz) piyasaya sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için ekosistem katılımcıları (onlara da Vimmer diyoruz) içeriklerini analiz eden görevler veya viral içerik üretimi yoluyla gelirlerini artırabilmektedir. Şu anda Web2 piyasasında benzer eski ve sahte bir araç bulunmakla birlikte, bu piyasanın büyüklüğü 3,75 milyar dolar olarak ölçülmekte ve şeffaflığı vurgulamaktadır. Sektörde henüz normal bir platform ortaya çıkmamıştır. Sosyal Medya Akademisi -> İçerik oluşturma -> Sosyal Medya E-ticaretine giden yol haritası sayesinde, bu alanda bir ekosistem kurmayı ve çeşitli Sosyal Medya kullanıcılarından oluşan bir havuzu güvence altına almayı hedefliyoruz. Bir game-fi gibi tasarlanan VIM ekosistemi, tokenlerimiz ve VIZ token kullanımı üzerinde çeşitli yakma rutinlerinin yanı sıra DAO aracılığıyla çeşitli karar alma süreçlerini içermektedir.
Genel Bakış
Kripto Adı
VIZ
Arz Tarihi
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İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
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Maksimum Arz
5,000,000,000
Emir Defteri
0.00001

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Öne Çıkan
VIZ Al
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