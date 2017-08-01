VET, 1VEN:100VET oranına göre VEN'den dönüştürülür. Vechain platformu, blok teknolojisine dayalı küresel bir defter tabanlı bilgi etkileşimi ve işbirliği bulut platformudur. API aracılığıyla uygulama katmanıyla bağlantı kurmak, bilgilerin ara bağlantısını gerçekleştirmek için gerçek dünyadaki insanları, şeyleri veya şeyleri dijitalleştirebilir. Sektördeki pratik uygulamalara dayalı akıllı sözleşmeler sayesinde, farklı senaryolarda işbirliği ve değer transferi gerçekleştirilmekte, böylece gerçek iş dünyası blok zincirine eşlenmektedir. Platformlar arası, şirketler arası, endüstriler arası ve sınır ötesi ara bağlantı ve işbirliği yoluyla yeni bir iş modeli oluşturun ve işbirliği katılımcıları için "güven hizmetleri" sağlayın. Vechain projesi Haziran 2015'te Şanghay'da başlatıldı ve şu anda üç büyük güncellemeden geçti.