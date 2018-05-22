Ulord kamu zinciri, dijital ekonomi altyapısını yeniden şekillendirmeyi ve dağıtılmış bir iş motoru yaratmayı hedefliyor. Ulord zincir bulut ekolojisi, blok zinciri ve gerçek ekonominin derin entegrasyonunu teşvik eder, ilk önce zincir + bulut kombinasyon çerçeve sistemini önerdi ve tamamladı, teknoloji ve ekonominin ikili entegrasyonunu gerçekleştirdi, dağıtılmış bir depolama ve bilgi işlem kaynak planlama yönetim platformu kurdu ve entegre merkezi olmayan ağ kaynakları Sanal bir kaynak havuzu oluşturur, ağ kaynaklarının akıllı işlemlerini gerçekleştirir, blok zinciri teknolojisinin ve endüstrisinin yeniliğini ve gelişimini teşvik eder ve dağıtılmış bir iş motoru oluşturur. Ulord zincir bulut ekolojisi endüstriyel internet, veri paylaşımı ve dijital içerik alanlarında uygulanmaktadır. Birbirini destekleyen ve işbirliği içinde gelişen depolama ekolojisi ve bilgi işlem ekolojisini içerir.