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UrDEX

URD/USDT
0.07900--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.10405
24 sa En Düşük
0.07000
24 sa Hacim (URD)
6.90M
24 sa Hacim (USDT)
621.27K
24 sa En Yüksek
0.10405
24 sa En Düşük
0.07000
24 sa Hacim (URD)
6.90M
24 sa Hacim (USDT)
621.27K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
URD
UrDEX Finance, farklı likidite biçimlerinin piyasalarla merkeziyetsiz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayarak likidite sorununu çözmeyi amaçlayan topluluk odaklı bir projedir. UrDEX, Merkeziyetsiz Borsa, Merkeziyetsiz Sürekli Vadeli İşlem Borsası, getiri araçları, bir AMM çerçevesi ve staking ve bir Launchpad dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün ve hizmet yelpazesi sunar. UrDEX'in benzersiz yaklaşımı, birçok merkezi olmayan piyasayı ve aracı iç içe geçirerek daha geniş bir ağ etkisi yelpazesi yaratmasıdır.
Genel Bakış
Kripto Adı
URD
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
100,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(URD)

(USDT)

0.07900$0.00
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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Piyasa Yapıcı 0% / Piyasa Alıcı 0%
Öne Çıkan
URD Al
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