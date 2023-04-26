UrDEX Finance, farklı likidite biçimlerinin piyasalarla merkeziyetsiz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayarak likidite sorununu çözmeyi amaçlayan topluluk odaklı bir projedir. UrDEX, Merkeziyetsiz Borsa, Merkeziyetsiz Sürekli Vadeli İşlem Borsası, getiri araçları, bir AMM çerçevesi ve staking ve bir Launchpad dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün ve hizmet yelpazesi sunar. UrDEX'in benzersiz yaklaşımı, birçok merkezi olmayan piyasayı ve aracı iç içe geçirerek daha geniş bir ağ etkisi yelpazesi yaratmasıdır.