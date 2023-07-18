TypeIt, kullanıcıların günlük kullanımlarında gelir elde etmelerini ve Web3'ün gelişim trendine katılmalarını sağlayan Web3 ödeme giriş yöntemidir. TypeIt, klavye kaplamalarını NFT'ler olarak sağlar ve Gamefi ve Socialfi gibi zengin senaryolar sunar. Gizlilik açısından, TypeIt tüm verileri yerel olarak şifreler ve kaydeder, böylece kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlar. Web3 ve Web2 dünyalarını birbirine bağlayan merkez olarak TypeIt, yalnızca bir girdi yöntemi değil, aynı zamanda dijital ekonomiye katılmanın yeni bir yoludur.