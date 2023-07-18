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TypeIt

TYPE/USDT
0.2588--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.3800
24 sa En Düşük
0.1000
24 sa Hacim (TYPE)
1.01M
24 sa Hacim (USDT)
291.98K
24 sa En Yüksek
0.3800
24 sa En Düşük
0.1000
24 sa Hacim (TYPE)
1.01M
24 sa Hacim (USDT)
291.98K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Derinlik
TYPE
TypeIt, kullanıcıların günlük kullanımlarında gelir elde etmelerini ve Web3'ün gelişim trendine katılmalarını sağlayan Web3 ödeme giriş yöntemidir. TypeIt, klavye kaplamalarını NFT'ler olarak sağlar ve Gamefi ve Socialfi gibi zengin senaryolar sunar. Gizlilik açısından, TypeIt tüm verileri yerel olarak şifreler ve kaydeder, böylece kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlar. Web3 ve Web2 dünyalarını birbirine bağlayan merkez olarak TypeIt, yalnızca bir girdi yöntemi değil, aynı zamanda dijital ekonomiye katılmanın yeni bir yoludur.
Genel Bakış
Kripto Adı
TYPE
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
1,000,000,000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
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Fiyat(USDT)

(TYPE)

(USDT)

0.2588$0.00
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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