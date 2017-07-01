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24 sa En Düşük
0.053821
24 sa Hacim (TRX)
174.86M
24 sa Hacim (USDT)
9.50M
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TRX
TRON: Merkeziyetsiz Web TRON, fiilen merkeziyetsiz internet için altyapı oluşturmaya kendini adamıştır. TRON Protokolü, TRON ekosistemindeki tüm merkeziyetsiz uygulamalarda temel görevi gören ölçeklenebilirlik, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek verimli bilgi işleme (HTC) desteği sunan, dünyanın en büyük blok zinciri tabanlı işletim sistemlerinden biridir. Ayrıca yenilikçi, eklenebilir bir akıllı sözleşme platformu aracılığıyla Ethereum akıllı sözleşmeleri için daha verimli uyumluluk sağlar. 24 Temmuz 2018'den bu yana TRON, San Francisco merkezli bir internet teknolojisi şirketi olan BitTorrent Inc.'yi satın aldı. Verimli bir şekilde ölçeklenen, zekayı uç noktada tutan, içerik üreticilerine içeriklerini kontrol imkanı sunarak tüketicilerine uygun dağıtık teknolojiler tasarlar. Her ay 170 milyondan fazla kişi BitTorrent Inc. tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyor. Protokolleri, günlük olarak dünyanın internet trafiğinin %40'ını taşır. Güncel olarak TRON, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük blok zincir tabanlı işletim sistemlerinden biridir.
Genel Bakış
Kripto Adı
TRX
Çıkış Zamanı
2017-07-01 00:00:00
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
0.0015 USDT
Maksimum Arz
99,281,000,000
Emir Defteri
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(TRX)

(USDT)

0.054378$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(TRX)
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