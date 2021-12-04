TORG sıradan bir kripto para birimi değildir. Sürdürülebilirlik odaklı, fayda merkezli ve tamamen merkeziyetsiz dünyanın ilk utilimeme'sidir. Ekonomik faaliyetleri artırmayı, dünya gençliğine yeni kalkınma fırsatları yaratmayı ve dünyanın marjinalleşmiş nüfuslarının karşı karşıya olduğu ekonomik kısıtlamaları hafifletmeyi amaçlamaktadır. TORG'un konsepti, insanlık için daha parlak bir finans geleceği şekillendirme misyonu tarafından yönlendirilir. Yalnızca konseptte değil, aynı zamanda kriptografiye gömülü kurallarda, yönetiminin tamamen merkeziyetsiz kalmasında ve TORG VAKFI'nın yönetiminde önemli rolü olmasıyla para biriminin misyonu ve değer önerisine sadık kalmasını sağlar.