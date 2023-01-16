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TOMI
TOMI/USDT
0.3608+260.80%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.4300
24 sa En Düşük
0.1000
24 sa Hacim (TOMI)
591.78K
24 sa Hacim (USDT)
187.50K
24 sa En Yüksek
0.4300
24 sa En Düşük
0.1000
24 sa Hacim (TOMI)
591.78K
24 sa Hacim (USDT)
187.50K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
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TOMI
tomi gizliliği koruyan, kendi kendini yöneten ve kendi kendini finanse eden bir internet için Web2 ve Web3 teknolojisinin en iyilerini birleştiren eksiksiz bir alternatif ağ yaratır. Herkes bu paralel ağa bir tomi tarayıcısı aracılığıyla erişebilir ve kendilerini ağa hakim olmaya başlayan büyük kuruluşların gözetiminden ve kontrolünden kurtarabilir. Tüm altyapıyı yeniden icat etmek yerine, tomi, web'in temel çalışan yapı taşlarını alır ve bunları, tomiNet'i kullanan kişilerin doğrudan bir demokrasi DAO'su aracılığıyla web'in yöneticileri olmasına izin veren yönetişim, kripto para birimi, kimlik ve gizlilik katmanlarıyla tamamlar.
Genel Bakış
Kripto Adı
TOMI
Çıkış Zamanı
--
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
39,000,000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(TOMI)

(USDT)

0.3608$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(TOMI)
Fiyat(USDT)
Miktar(TOMI)
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Spot
5X-X Vadeli İşlemler
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TOMI Al
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