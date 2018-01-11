TokenClub, yatırımcılara doğru dijital para birimi bilgileri ve profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetleri sağlayan ve acemi yatırımcıların ustaların yatırımlarını takip etmesine olanak tanıyan, token haline getirilmiş bir dijital para yatırım hizmeti topluluğudur. TCT, TokenClub ekonomik sisteminde bir değer sertifikasıdır.Tüm TokenClub ekosisteminde değer aktarımı için işlevsel bir simge olarak kullanılır.Tüketim dolaşımı, topluluk teşvikleri, hak ve çıkarların kanıtı, ekolojik ortak inşaat gibi çeşitli kullanımları vardır. , ve yatırım gerçekleştirme.