Ethereum’un Steroidi olarak bilinen ParaState, uygulama ve geliştirici ekosistemi arasında Polkadot, Substrate ve Ethereum ile Ethereum uyumluluğu sağlamak isteyen diğer zincirler arasında köprü kuran çok zincirli bir akıllı sözleşme platformudur. ParaState, mevcut tüm Ethereum uygulamalarıyla sorunsuz uyumluluk sağlamak için EVM tabanını desteklerken, geliştiricilere yeni nesil akıllı sözleşme uygulama ortamı olan Ethereum-flavored WebAssembly’i sağlar. Bu iki altyapının ParaState üzerinde birbiriyle konuşması ve aynı hesap sistemini paylaşması sağlanmaktadır.