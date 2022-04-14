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SR30/USDT

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Maksimum Arz
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Emir Defteri
Emir Defteri
0.000001

Fiyat(
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Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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ToplamUSDT
Kullanılabilir --SR30
FiyatUSDT
MiktarSR30
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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