mexc
PiyasaAl-Sat
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-DayEtkinlikETF
Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle

Superpower Squad

SQUAD/USDT
0.01766--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.02492
24 sa En Düşük
0.01760
24 sa Hacim (SQUAD)
122.45K
24 sa Hacim (USDT)
2.35K
24 sa En Yüksek
0.02492
24 sa En Düşük
0.01760
24 sa Hacim (SQUAD)
122.45K
24 sa Hacim (USDT)
2.35K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Loading..
Temel
TradingView
Derinlik
SQUAD
Superpower Squad, blok zinciri teknolojisi ile oluşturulmuş süper kahraman temalı bir eSpor mobil oyunudur. Oyun oynanabilirlik odaklı olup MOBA, RPG, Roguelike gibi unsurlar ve sosyal özellikler ile tasarlanmıştır. Oyuncular, savaş donanımlarını optimize etmek için 26 benzersiz kahraman, 48 silah, çeşitli görünümler ve süs eşyaları ile seçilebilir. Oyun, oyuncuları performanslarını hak eden ödüller kazanmak için becerilerini tek başlarına veya bir ekiple birlikte uygulamaya davet ediyor. Bir e-postadan cüzdana çözümü ve bir User Generated Content (UGC) aracıyla entegre edilen oyun, web2 oyuncuları için eşiği düşürür ve optimum bir web3 oyun deneyimi sağlamak için topluluk odaklı bir pazar oluşturur.
Genel Bakış
Kripto Adı
SQUAD
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
1,000,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(SQUAD)

(USDT)

0.01766$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar()
Fiyat()
Miktar()
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Grid Alım Satım
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Grid Alım Satım
Transfer
Alım birimi
USD
SQUAD Al
SQUAD Sat
Limit
Piyasa
Kullanılabilir -- USDT
Yatırma
FiyatUSDT
MiktarSQUAD
ToplamUSDT
Kullanılabilir -- SQUAD
Yatırma
FiyatUSDT
MiktarSQUAD
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Açık Pozisyonlar (0)
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Açık Pozisyonlar (0)
İşlem Çifti
Tarih
Tip
Yön
Tümü
Al
Sat
Fiyat
Miktar
Tamamlandı
Toplam
Tetikleme Koşulu
Tümünü iptal et
Tümü
Limit Emir
Stop-limit
Yalnızca yayınla
API Belgeleri
API Belgeleri
Sosyal Medya
Talep Gönder
Talep Gönder
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri

© 2023 MEXC.COM

MEXC Global
MEXC, Kaliteli Kriptoların İlk Durağı
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
Akademi
Duyurular
Uygulama Yayıncısı
MEXC Blog
Hizmet
Kripto Al
MEXC Global'i İndir
Komisyonlar
VIP Ayrıcalıkları
Referans Programı
Ajanslık Programı
MEXC Pioneer
Listeleme Başvurusu
OTC Satıcılık Başvurusu
Destek
Kurumsal Hizmetler
API
MEXC Doğrulama
Emniyet Teşkilatı Talepleri
Yardım Merkezi
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
Medya Merkezi
Talep Gönder
Geri Bildirim ve Öneriler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Topluluk

© 2023 MEXC.COM