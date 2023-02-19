Superpower Squad, blok zinciri teknolojisi ile oluşturulmuş süper kahraman temalı bir eSpor mobil oyunudur. Oyun oynanabilirlik odaklı olup MOBA, RPG, Roguelike gibi unsurlar ve sosyal özellikler ile tasarlanmıştır. Oyuncular, savaş donanımlarını optimize etmek için 26 benzersiz kahraman, 48 silah, çeşitli görünümler ve süs eşyaları ile seçilebilir. Oyun, oyuncuları performanslarını hak eden ödüller kazanmak için becerilerini tek başlarına veya bir ekiple birlikte uygulamaya davet ediyor. Bir e-postadan cüzdana çözümü ve bir User Generated Content (UGC) aracıyla entegre edilen oyun, web2 oyuncuları için eşiği düşürür ve optimum bir web3 oyun deneyimi sağlamak için topluluk odaklı bir pazar oluşturur.