Bitspawn, daha fazla topluluk kontrolü, ölçeklenebilirlik ve oyuncu bağımsızlığı sağlar. Oyun veri otomasyonuyla entegre ödeme işleme sistemi rekabet avantajımızdır. E-spor pazarında oyun alanının seviyesini ayarlamak ve tüm oyunculara eşit rekabet fırsatı vermek istiyoruz. Platformumuz, oyuncuların kişisel markalarını oluşturmalarına yardımcı olmak için sponsorlar ve reklamcılarla doğrudan bağlantı kurmalarını sağlar. Amatör oyuncular, yayın yapmak zorunda kalmadan rekabet ederek gelir elde edebilir.