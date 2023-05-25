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Scooby Doo

SODO/USDT
0.0000000623--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.0000000689
24 sa En Düşük
0.0000000455
24 sa Hacim (SODO)
1,932.56B
24 sa Hacim (USDT)
183.48K
24 sa En Yüksek
0.0000000689
24 sa En Düşük
0.0000000455
24 sa Hacim (SODO)
1,932.56B
24 sa Hacim (USDT)
183.48K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
SODO
Scooby Doo (SODO) - Ethereum blok zincirine dayalı bir meme tokenidir, ancak gelecekte çok daha fazlasını duyuracağız. (Sürpriz borsalarda listelenme, kendi DEX lansmanı, blok zinciri oyun platformu lansmanı ve çok daha fazlası) sizi bekliyor.
Genel Bakış
Kripto Adı
SODO
Arz Tarihi
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
420690000000000
Emir Defteri
0.0000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001

Fiyat(USDT)

(SODO)

(USDT)

0.0000000623$0.00
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
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