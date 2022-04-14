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HappyAI

SMILEAI/USDT
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--
24 sa En Yüksek
0.0000000000
24 sa En Düşük
0.0000000000
24 sa Hacim (SMILEAI)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
24 sa En Yüksek
0.0000000000
24 sa En Düşük
0.0000000000
24 sa Hacim (SMILEAI)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
Mum Grafiği
Bilgiler
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Derinlik
SMILEAI
Genel Bakış
Kripto Adı
SMILEAI
Arz Tarihi
--
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
1,000,000,000,000
İlgili Bağlantılar
Emir Defteri
Emir Defteri
0.0000000001

Fiyat(
USDT
)

(
SMILEAI
)

(
USDT
)

0.0000000000<$0.01
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Miktar(SMILEAI)
Fiyat(USDT)
Miktar(SMILEAI)
Tarih
Spot
 
5X-X Vadeli İşlemler
Spot
 
5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı --% / Piyasa Alıcı --%
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FiyatUSDT
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FiyatUSDT
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Varlıklar (0)
Açık Emirler (0)
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