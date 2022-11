Single Finance, tüm DeFi yatırımlarınız için oldukça sezgisel bir platformdur. Genel piyasayla korelasyonları en aza indirir. İmza stratejimiz, sahte piyasadan bağımsız bir stratejidir. Sermaye koruması ve getiri hesaplaması da dahil olmak üzere buradaki her şey, USD cinsinden eklenen sermayenize göre hesaplanır. Her şey görselleştirilmiştir. Her şey parmaklarınızın ucundadır. Ayrıca, tüm EVM uyumlu zincirlerdeki likidite havuzları için bir performans analiz aracı olan LP Time Machine'i de piyasaya sürdük. Araç, LP ödülleri, DEX ödül tokenleri ve fiyat etkisine bağlı değer değişikliği dahil olmak üzere geriye dönük simüle edilmiş P & L'nin (USD'ye işaretlenmiş sermayeye dayalı olarak) tam dökümünü gösterir.