$RUG, oyunların ve NFT'lerin geleceğini beslemeyi amaçlayan topluluk odaklı bir web3 kripto para tokenidir. Bu projenin benzersiz yönü, topluluk odaklı olmasıdır. Dünyanın dört bir yanından oyuncular, geliştiriciler ve içerik oluşturucular, oyun deneyimleri ve yarattıkları varlıklar üzerinde kontrol sahibidir. PEPE'nin memecoin metasından yola çıktığımızdan dolayı, buna büyük ölçüde katılıyoruz ve alanın kalbi olduğuna inanıyoruz. Oyuncular, tokenleri saf eğlence ve alana katılmak için birçok nedenden biri olarak görmelidir. $RUG token, oyun varlıkları, NFT'ler satın almak ve bağımsız oyun geliştiricilerini desteklemek için kullanılabilir ve oyun ve NFT ekosisteminde fayda sağlar.