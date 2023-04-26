mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-DayETF

Al-Sat

Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle

RUGame Labs

RUG/USDT
0.00001671--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.00002224
24 sa En Düşük
0.00001500
24 sa Hacim (RUG)
2.98B
24 sa Hacim (USDT)
56.21K
24 sa En Yüksek
0.00002224
24 sa En Düşük
0.00001500
24 sa Hacim (RUG)
2.98B
24 sa Hacim (USDT)
56.21K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Loading..
Temel
TradingView
Derinlik
RUG
$RUG, oyunların ve NFT'lerin geleceğini beslemeyi amaçlayan topluluk odaklı bir web3 kripto para tokenidir. Bu projenin benzersiz yönü, topluluk odaklı olmasıdır. Dünyanın dört bir yanından oyuncular, geliştiriciler ve içerik oluşturucular, oyun deneyimleri ve yarattıkları varlıklar üzerinde kontrol sahibidir. PEPE'nin memecoin metasından yola çıktığımızdan dolayı, buna büyük ölçüde katılıyoruz ve alanın kalbi olduğuna inanıyoruz. Oyuncular, tokenleri saf eğlence ve alana katılmak için birçok nedenden biri olarak görmelidir. $RUG token, oyun varlıkları, NFT'ler satın almak ve bağımsız oyun geliştiricilerini desteklemek için kullanılabilir ve oyun ve NFT ekosisteminde fayda sağlar.
Genel Bakış
Kripto Adı
RUG
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
100,000,000,000
Emir Defteri
0.00000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001

Fiyat(USDT)

(RUG)

(USDT)

0.00001671$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar()
Fiyat()
Miktar()
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Piyasa Yapıcı 0% / Piyasa Alıcı 0%
Öne Çıkan
RUG Al
RUG Sat
Limit
Piyasa
Transfer
Alım birimi
USD
Kullanılabilir -- USDT
FiyatUSDT
MiktarRUG
ToplamUSDT
Kullanılabilir -- RUG
FiyatUSDT
MiktarRUG
ToplamUSDT
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Açık Pozisyonlar (0)
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Açık Pozisyonlar (0)
İşlem Çifti
Tarih
Tip
Yön
Tümü
Al
Sat
Fiyat
Miktar
Tamamlandı
Toplam
Tetikleme Koşulu
Tümünü iptal et
Tümü
Limit Emir
Stop-limit
Yalnızca yayınla
Kararlı Ağ
API Belgeleri
API Belgeleri
Sosyal Medya
Talep Gönder
Talep Gönder
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri