RPC, marka ve ürün katılımını artırarak Latin Amerika'daki Ripio kullanıcı topluluğunu artırmak amacıyla tasarlanmış ERC-20 tokenidir. Ripio kullanıcıları, Ripio'nun web arayüzünde ve mobil uygulamasında belirli eylemleri gerçekleştirerek RPC tokenleri talep edebilir ve/veya hak kazanabilir. Ripio hesaplarını doğrulayın. İtibari para yatırın ve/veya çekin. Kripto varlıkları alın ve/veya satın. Farklı kripto varlıkları arasında takas yapın. Diğer kullanıcılara referans olun. Planlanmış RPC token airdrop'ları kazanın. Ripio kullanıcıları, işlem ücretlerinde indirimler gibi uygulama içi avantajlar elde etmek için RPC tokenlerini kullanabilir.