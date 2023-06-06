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Roseon

ROSX/USDT
0.02759--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.02846
24 sa En Düşük
0.02166
24 sa Hacim (ROSX)
11.37M
24 sa Hacim (USDT)
297.59K
24 sa En Yüksek
0.02846
24 sa En Düşük
0.02166
24 sa Hacim (ROSX)
11.37M
24 sa Hacim (USDT)
297.59K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
ROSX
Roseon, kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırma yoluyla kriptoyu benimsiyor.
Genel Bakış
Kripto Adı
ROSX
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
185000000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(ROSX)

(USDT)

0.02759$0.00
Piyasa İşlemleri
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Fiyat()
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Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
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