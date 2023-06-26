RIWA
RIWA/USDT
0.000005758
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.000005777
24 sa En Düşük
0.000002000
24 sa Hacim (RIWA)
128.90B
24 sa Hacim (USDT)
699.54K
24 sa En Yüksek
0.000005777
24 sa En Düşük
0.000002000
24 sa Hacim (RIWA)
128.90B
24 sa Hacim (USDT)
699.54K
Mum Grafiği
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RIWA
RIWA Coin, şu anda dünya çapında önemli konular olan çevresel, sosyal ve yönetişim açısından sorumluluk ve sürdürülebilirliği artırmak için geliştirilmiş bir kripto birimidir.
Genel Bakış
Kripto Adı
RIWA
Arz Tarihi
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Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
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Fiyat(USDT)
(RIWA)
(USDT)
0.000005758
≈
$
0.00
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