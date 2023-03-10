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RBX
RBX/USDT
0.0586
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.0687
24 sa En Düşük
0.0482
24 sa Hacim (RBX)
253.56K
24 sa Hacim (USDT)
13.97K
24 sa En Yüksek
0.0687
24 sa En Düşük
0.0482
24 sa Hacim (RBX)
253.56K
24 sa Hacim (USDT)
13.97K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
RBX
ReserveBlock RBX (ReserveBlock.IO), tamamen otonom, merkeziyetsiz ve zincir üstü oylama yoluyla doğrulayıcılar tarafından yönetilen, C# dilinde oluşturulmuş açık kaynaklı bir P2P Katman 1 blok zinciridir.
Genel Bakış
Kripto Adı
RBX
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
372,000,000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Fiyat(USDT)
(RBX)
(USDT)
0.0586
≈
$
0.00
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