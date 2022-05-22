"RadioShack, küresel bilincin parçası olan 100 yıllık bir markadır ve şimdi blok zinciri ve kripto para birimlerinin yaygın kullanımıyla arasındaki boşluğu dolduran ilk protokol olma misyonunu üstlenmiştir. İlk adım olarak, RadioShack, günümüzün otomatik piyasa yapıcılarının likidite ilavesinin kaotik ve dağınık yapısını düzeltir. Bu sorunu çözmek için RadioShack, takas edilebilir token grafiğinin ölçütlerini önemli oranda azaltmayı ve işlem çifti başına likiditeyi artırmayı hedeflemektedir. Denizyıldızı Topolojisi (tüm takas edilebilir işlem çiftlerinde tek bir büyük dereceli düğüm kullanımı) olarak adlandırılan tek bir büyük dereceli düğüm (RADIO düğümü) kullanılarak bu amaca ulaşılacaktır."