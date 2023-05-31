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QWAN

QWAN/USDT
0.02434--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.06050
24 sa En Düşük
0.02360
24 sa Hacim (QWAN)
6.25M
24 sa Hacim (USDT)
402.52K
24 sa En Yüksek
0.06050
24 sa En Düşük
0.02360
24 sa Hacim (QWAN)
6.25M
24 sa Hacim (USDT)
402.52K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
QWAN
QWAN Coin, oyuncular için daha açık ve adil bir ekonomik model oluşturmak için Web2 oyun deneyimleri ile Web3 yetenekleri arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacaktır. QWAN, bir DAO yönetim sisteminden, ekosistem hazinesinden ve hibe destekli girişimlerden yararlanacak ve tokeni entegre eden ve zaman içinde oyun topluluğu için yeni değer yaratan yeni nesil oyun sitelerinin ve hizmetlerinin güçlendirilmesine ve bunlara yatırım yapılmasına olanak tanıyan gelir paylaşım modelleriyle birleştirilmiştir. .
Genel Bakış
Kripto Adı
QWAN
Arz Tarihi
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
1000000000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(QWAN)

(USDT)

0.02434$0.00
Piyasa İşlemleri
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Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
QWAN Al
QWAN Sat
Limit
Piyasa
Transfer
Alım birimi
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FiyatUSDT
MiktarQWAN
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Kullanılabilir -- QWAN
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