QWAN Coin, oyuncular için daha açık ve adil bir ekonomik model oluşturmak için Web2 oyun deneyimleri ile Web3 yetenekleri arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacaktır. QWAN, bir DAO yönetim sisteminden, ekosistem hazinesinden ve hibe destekli girişimlerden yararlanacak ve tokeni entegre eden ve zaman içinde oyun topluluğu için yeni değer yaratan yeni nesil oyun sitelerinin ve hizmetlerinin güçlendirilmesine ve bunlara yatırım yapılmasına olanak tanıyan gelir paylaşım modelleriyle birleştirilmiştir. .