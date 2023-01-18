Popcoin, yatırımcıların token kazanmalarına, etkinliklere katılmalarına ve en önemlisi KAZANÇ ELDE ETMELERİNE olanak tanıyan, oyna kazan oyunudur! Önceliği, geliri hem oyundan zevk alan hem de kazanmayı hak eden oyuncular arasında dağıtmaktır.