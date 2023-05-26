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Pomerium Utility

PMR/USDT
0.0007000--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.0009418
24 sa En Düşük
0.0005252
24 sa Hacim (PMR)
178.54M
24 sa Hacim (USDT)
148.86K
24 sa En Yüksek
0.0009418
24 sa En Düşük
0.0005252
24 sa Hacim (PMR)
178.54M
24 sa Hacim (USDT)
148.86K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
PMR
PMR, kullanıcıların oyunlardan kazanabilecekleri ve Pomerium'daki çeşitli hizmetler için kullanabilecekleri Pomerium'un yardımcı program tokenidir.
Genel Bakış
Kripto Adı
PMR
Arz Tarihi
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
10000000000
Emir Defteri
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(PMR)

(USDT)

0.0007000$0.00
Piyasa İşlemleri
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Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
Öne Çıkan
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PMR Sat
Limit
Piyasa
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