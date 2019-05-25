ChainX, Substrate çerçevesi üzerinde geliştirilmiş PoS konsensüs ağıdır. Şu anda, yıllık POS yaklaşık %60 oranındadır. Yaygın olarak "Substrate'in İlk Zinciri" olarak anılır ve Polkadot Parachain haline dönüşecektir. Mainnet, 25 Mayıs 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk mainnet projesi olan ChainX, Polkadot Ekolojisi için varlık ağ geçidi inşa edecektir. BTC çapraz zinciri halihazırda tamamlandı. ETH, DOT, FIL, EOS ve diğer varlıklar için çapraz zincirleri kademeli olarak tamamlayacaktır. Chainx ayrıca BTC tabanlı DeFi, sabit coin, Dapp ve diğer uygulamalara dayanak sağlayan ilk Bitcoin akıllı sözleşme platformunu da inşa etti.