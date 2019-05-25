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ChainX
PCX/USDT
0.3584-0.63%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.3612
24 sa En Düşük
0.3578
24 sa Hacim (PCX)
120.36K
24 sa Hacim (USDT)
42.88K
24 sa En Yüksek
0.3612
24 sa En Düşük
0.3578
24 sa Hacim (PCX)
120.36K
24 sa Hacim (USDT)
42.88K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
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PCX
ChainX, Substrate çerçevesi üzerinde geliştirilmiş PoS konsensüs ağıdır. Şu anda, yıllık POS yaklaşık %60 oranındadır. Yaygın olarak "Substrate'in İlk Zinciri" olarak anılır ve Polkadot Parachain haline dönüşecektir. Mainnet, 25 Mayıs 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk mainnet projesi olan ChainX, Polkadot Ekolojisi için varlık ağ geçidi inşa edecektir. BTC çapraz zinciri halihazırda tamamlandı. ETH, DOT, FIL, EOS ve diğer varlıklar için çapraz zincirleri kademeli olarak tamamlayacaktır. Chainx ayrıca BTC tabanlı DeFi, sabit coin, Dapp ve diğer uygulamalara dayanak sağlayan ilk Bitcoin akıllı sözleşme platformunu da inşa etti.
Genel Bakış
Kripto Adı
PCX
Çıkış Zamanı
2019-05-25 00:00:00
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
--
Maksimum Arz
21,000,000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(PCX)

(USDT)

0.3584$0.00
Piyasa İşlemleri
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