Pax World, gelişmiş teknik özelliklere sahip gerçekçi avatarların yanı sıra gelişmiş ses, video ve sohbet özellikleri sağlayan bir Web3 açık meta veri depo platformudur. Proje, eğitim, sosyalleşme, ticaret, eğlence ve daha fazlasını kolaylaştıran zengin, etkileşimli deneyimler sunuyor. Pax World, amacına, kullanıcılara gayrimenkul, prefabrik mülkler, etkinlik biletleri, avatarları için kıyafetler ve daha fazlası gibi 3D varlıkları oluşturma ve satın alma olanağı sağlayan, performansı optimize edilmiş bir sanal dünya kullanarak ulaşıyor.